مكياج على طريقة شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة

أطلّت الجميلة نيكولا سابا في أول يوم من رمضان المبارك بمسلسل تاريخي ضخم تحت عنوان ألف ليلة وليلة، حيث تدور أحداث المسلسل عن الملك شهريارا الذي يقتل النساء انتقاماً لخيانة زوجة والده فهريار. وفي هذا السياق تطّل نيكول سابا على الملك بجمالها الطبيعي والخام لتنسيه أمر القتل وتغيّر حياته.

قبل هذا المسلسل أو خلاله وبعده : من المعروف أن نيكول سابا من عشاق المكياج الطبيعي أو ما يعرف بالنيود وهذا ما يعكس لون شعرها وبشرتها ويزيد من جمالها، فماذا في تفاصيل هذا المسلسل وكيف تحصلين على مكياج شهرزاد ؟

خطوات تطبيق المكياج الطبيعي على طريقة نيكول :

- بعد تنظيف البشرة وترطيبها، اختاري كريم الأساس الذي يليق بلون ودرجة بشرتك وابتعدي عن الألوان الداكنة.

- غلفي وجهك بالبودرة الحرة واتركيها ظاهرة بشكل خفيف على وجهك لمظهر طبيعي.

- اختاري الظلال الترابية - البرونزيّة التي تليق بجميع ألوان العيون وضعيها عن طريق المزج التدريجي. كما يمكنك وضع الأي لاينر الأسود الرفيع أو العريض.

- استعملي البلاش المشمشي لرفع وجنتيك بشكل ملحوظ.

- اختاري أحمر شفاه طبيعي بلون البيج أو الزهري .

بعد هذا المكياج يمكنك تزيين شعرك بقلادة كبيرة ولافتة لتكوني مميّزة بإطلالتك .

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