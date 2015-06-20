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إنقطاع المياه عن كفر هلال ببركة السبع 3 أيام منذ بداية رمضان

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إنقطاع المياه عن كفر هلال ببركة السبع 3 أيام منذ بداية رمضان إنقطاع المياه عن كفر هلال ببركة السبع 3 أيام منذ بداية رمضان

تعانى قرية كفر هلال الصناعية احدى أكبر قرى مركز بركة السبع بالمنوفية من إنقطاع للمياه  لليوم الثالث على التوالى منذ بداية شهر رمضان المبارك.

ويقول رجب خضر، أن المياه مقطوعة عن منزله ثلاثة أيام ، مشيراً الى أن انقطاع المياه أجهد الأهالى مع الصيام حيث زاد عبء الأعمال المنزلية وتأدية المناسك بسبب صعوبة الحصول على الماء للوضوء.

ويضيف فهمى عبد المنعم، أن انقطاع المياه مع بدء شهر رمضان المبارك، يجسد سلسلة الإهمال  واهدار أبسط حقوق أهالى القرى، قائلاً أن ذلك لا يعد معاملة آدمية متسائلا هل يمكن أن يحدث ذلك فى احدى المدن الكبيرة أو المراكز.

 وأشار أحمد على، الى أنهم حاولوا الشكوى لمجلس القرية ومجلس مدينة بركة السبع التابعة له القرية ولكن دون جدوى، مناشداً محافظ المنوفية للتدخل لحل مشكلات القرية من مياه وكهرباء وصرف صحى.

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