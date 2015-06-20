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العثور على جثة شاب على جانب طريق فرعى بمركز ملوى بأسيوط

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العثور على جثة شاب على جانب طريق فرعى بمركز ملوى بأسيوط العثور على جثة شاب على جانب طريق فرعى بمركز ملوى بأسيوط

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا ، من العثور على جثة لشاب فى العقد الثالث من العمر بالطريق المؤدى للصحراوى الغربى أمام مركز ملوى جنوب المنيا .

 وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى  مدير أمن المنيا ، إخطاراً من  قسم شرطة ملوى،بتلقيه بلاغاً من عمليات النجده  ،بوجود جثة لشاب فى  العقد الثالث من العمر،ملقاه على جانب الطريق الفرعى المؤدى من مدينة ملوى إلى الطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط

 بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو  ” محمود عاطف عب الوهاب  ” وبمناظرتها  تبين إصابتها بجرح قطعى بالراس من الخلف   ،وسحجات وكدمات بالظهر ،  وتم نقل الجثة لمستشفى ملوى العام

 وبسؤال والده رحج ان يكون سبب حدوث إصابته التى أودت بحياته  ،هى سقوط من أعلى إحدى السيارات حال عودته من عمله بمستودع مواد بناء بالطريق الصحراوى  واصطدامه بالرصيف

 وان كان يعانى من حالات تشنج عصبى ،  ولا يتهم أحد بالتسبب فى الحادث  ،  وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة قررأن سبب الوفاه نزيف داخلى بالمخ وكسر بالجمجمة إثر سقوط من أعلى   وإخطرت  النيابة  العامة للتحقيق.

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