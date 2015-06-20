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مصرع سكرتيرة مدرسة وإصابة زوجها فى حادث تصادم ببنى سويف

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مصرع سكرتيرة مدرسة وإصابة زوجها فى حادث تصادم ببنى سويف مصرع سكرتيرة مدرسة وإصابة زوجها فى حادث تصادم ببنى سويف
لقيت سكرتيرة مدرسة مصرعها وأصيب زوجها، فى حادث تصادم بمدينة إهناسيا ببنى سويف، وتم نقل جثة المتوفاة لمشرحة المستشفى المركزى، بينما نُقل الزوج المُصاب لمستشفى التأمين الصحى.

كان اللواء محمد أبوطالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغًا باصطدام سيارة ملاكى بزوجين، كانا يترجلان بمدخل مدينة إهناسيا، غرب المحافظة.

وبانتقال المقدم ياسين السوهاجى، نائب المأمور والرائد مصطفى أبوعقرب، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، تبين أنه أثناء توجه محمود أحمد عبدالرحيم، 61 سنة، بالمعاش، بصحبة زوجته سميرة أحمد محمود،48 سنة، سكرتيرة مدرسة الثانوية التجارية، يقيمان بمدينة إهناسيا، لمسكنهما سيرًا على الأقدام اصطدمت بهما سيارة ملاكى تحمل لوحات رقم (31878 ملاكى بنى سويف) مما أدى لمصرع الزوج وإصابة الزوج بكسور وخدوش فى معظم أنحاء الجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365