القبض على 3 من المشتبه بهم فى واقعة اشتباكات دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط بقيادة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، القبض على 3 شباب من المشتبه بهم فى واقعة الاشتباكات التى شهدتها قرية العنانية التابعة لمركز دمياط، وأسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

كما تجرى أجهزة الأمن تحريات مكثفة بالقرية لجمع معلومات حول مرتكبى الواقعة والمحرضين عليها.

وكانت القرية قد شهدت اشتباكات عنيفة بين عدد من الشباب بسبب صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تحمل اسم" المستخبى بان"استهدفت عددا من أبناء القرية" .

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