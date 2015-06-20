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بدء جلسة نظر محاكمة 51 متهما بقضية "اقتحام سجن بورسعيد"

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بدء جلسة نظر محاكمة 51 متهما بقضية "اقتحام سجن بورسعيد" بدء جلسة نظر محاكمة 51 متهما بقضية "اقتحام سجن بورسعيد"
بدأت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، نظرمحاكمة 51 متهمًا، فى الاشتباكات التى وقعت بمحافظة بورسعيد بشهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن، عقب صدور قرار بإحالة المتهمين بقضية مجزرة بورسعيد، لمفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وظل بعضهم يقراء القرآن من داخل القفص، وتستمع المحكمة بجلسة اليوم للشهود،وهم كل من الضباط الرائد يحيى جلال رئيس مباحث قسم المناخ و الضابط محمد حمدى رئيس مباحث قسم الزهور ومحمد جابر رئيس مباحث الضواحى والضابطين النقيبين "مهيب فتحى" و "خالد مسعد".

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق المستشار عمر الجوهرى، أن المجنى عليهم فى تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقعت إصابات فى أكثر من 79 مواطنا آخرين.

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مصر 365