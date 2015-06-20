ترزى يتهم زوج نجلته بإشعال النار بمحلة لخلافات المصاهرة بمغاغة بالمنيا

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة ، بنشوب حريق بقرية الورادنى التابعه لدائرة المركز ، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية الى موقع الحريق ، وتمكنت من السيطرة عليه واخمادة ومنع امتدادة للمناظق المجاورة بمساعدة الأهالى.

وبالفحص تبين نشوبه بواجهة محل ترزى ملك على . ر . ع 65 سنه بالمعاش ، واسفر الحريق عن احتراق الباب الخاص بالمحل ، ولم ينتج عنه اية اصابات وبسؤال مالك المحل اتهم زوج نجلته احمد . ا . ح بسكب كميه من المواد القابله للاشتعال على المحل واشعال النيران به ، لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة ، تم التحفظ على مكان الحريق ، واخطر المعمل الجنائى .