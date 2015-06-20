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ترزى يتهم زوج نجلته بإشعال النار بمحلة لخلافات المصاهرة بمغاغة بالمنيا

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ترزى يتهم زوج نجلته بإشعال النار بمحلة لخلافات المصاهرة بمغاغة بالمنيا ترزى يتهم زوج نجلته بإشعال النار بمحلة لخلافات المصاهرة بمغاغة بالمنيا

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة ، بنشوب حريق بقرية الورادنى التابعه لدائرة المركز ، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية الى موقع الحريق ، وتمكنت من السيطرة عليه واخمادة ومنع امتدادة للمناظق المجاورة بمساعدة الأهالى.

وبالفحص تبين نشوبه بواجهة محل ترزى ملك على . ر . ع 65 سنه بالمعاش ، واسفر الحريق عن احتراق الباب الخاص بالمحل ، ولم ينتج عنه اية اصابات وبسؤال مالك المحل اتهم زوج نجلته احمد . ا . ح بسكب كميه من المواد القابله للاشتعال على المحل واشعال النيران به ، لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة ، تم التحفظ على مكان الحريق ، واخطر المعمل الجنائى .

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