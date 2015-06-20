إصابة 5 أشخاص بحروق أثناء قيامهم بإعداد وجبات غذائيه لغير القادرين بملوى بالمنيا

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير امن المنيا ، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ملوى ، تلقيه اشارة من المستشفى العام بوصول كل من عصام يوسف عبد المنعم 45 سنه نجار موبيليا ، وصابر تهامى شحاته 49 سنة مقيم شعائر ، والطلاب احمد عصام محمد 11 سنه ، وشقيقه عبد الرحمن 11 سنه ، وكرم عبد التواب احمد 15 سنه مصابون بحروق نارية بالجسم.

وبسؤالهم قرروا حدوث إصابتهم اثناء قيامهم باعداد وجبات السحور لتوزيعها على المواطنين غير القادرين بجوار مسجد التقوى مستخدمين اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم وحدث بها تسرب واشتعلت النيران بها ، مما ادى الى انفجارها وإصابتهم ولم يتهموا احدا بالتسبب فى الحادث ، تحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق .