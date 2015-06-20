أمن الموانئ بالسويس يضبط أخطر عملية لتهريب البترول بقيمة مليون جنيه بالقناة

نجح ضباط المباحث بميناء بور توفيق بالسويس، فجر اليوم من أحباط تهريب مواد بترولية عن طريق مافيا من قبل عاملين ومسئولين بأحد الشركات البترولية عبر موانئ السويس.

تلقي اللواء محمد خشان مدير الادارة العامة لشرطة تامين المجري الملاحي لقناة السويس واللواء محمد السيد عثمان مدير مباحث أمن الموانئ أخطارا من مباحث موانئ السويس منذ شهر ونصف موجود معلومات تفيد بقيام مسئولين وعاملين بشركة مصر للبترول يعملون عبر ميناء الزيتيات البحري يقومون بتسهيل خروج مواد بترولية عبر أحد الناقلات للمواد البترولية وذلك لتمويل الكراكات التى تعمل بالقناة الجديدة .

حيث تم أكتشاف أن الناقلة وهي متعاقدة مع شركة مصر للبترول لهذا الأمر يقوم القائمين عليها بتخزين فى خطوط الحمولة والاتزان فى كل حمولة جزء منها حتي وصل الأمر لتخزينهم 650 طن من المواد البترولية المدعمة.

وعلى الفور أمر العميد إسلام البدرى رئيس مباحث مصلحة أمن الموانى، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة وضبط المتهامين ، وعقب التحريات والمتابعة وردت معلومات إلى الرائد ايهاب عبد الوهاب قسم المسحط المائي والنقيب محمد عايش والنفيب محمد رشاد مباحث ميناء بورتوفيق بأن الناقلة متوجهة من ميناء الزيتيات إلى المجري الملاحي للقناة وأنهم عقدوا أتفاق مع سفينة أجنبية لبيع لها الكمية كاملة من المواد البترولية بقيمة مليون جنيه.

وعلى الفور توجه الضباط فى حملة أمنية موسعة عبر البحر وتم الهجوم على القاطرة قبل نقل المواد البترولية إلى السفنة الاجنابية وضبط القاطره وكل من عليها وكشف خطوط الاتزان التى يتم فيها المواد البترولية والتى تباع فى السوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار.

تم التحفظ على المتهمين والقاطرة وتحرير محضر 2 أحوال مباحث الميناء وقسم شرطة المائى ادارة موانئ السويس.