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تجديد حبس 7 قيادات أخوانية 15 يوم للتحريض ضد الجيش والشرطة بالسويس

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تجديد حبس 7 قيادات أخوانية 15 يوم للتحريض ضد الجيش والشرطة بالسويس تجديد حبس 7 قيادات أخوانية 15 يوم للتحريض ضد الجيش والشرطة بالسويس

قررت نيابة السويس صباح اليوم السبت،  تجديد حبس 7 قيادات أخوانية 15 يوم للتحريض على العنف وحشد المواطنين ضد المنشآة الحكومية وقوات الجيش الشرطة.

 كان تمكن ضباط الامن الوطني فى السويس بداية الشهر الجاري من إلقاء القبض على 7 من عناصر جماعة الاخوان الارهابية، بتهمة التحريض على العنف وتقليب الرأي العام على الدولة، وبث الفتنة فى صفوف المواطنين والتحريض على كراهية الجيش والشرطة .

 كانت التحريات الأمنية قد بينت قيام المتهمين السبعة بالتحريض على العنف، والدعوة للمشاركة فى تظاهرات فى السويس، ضد عناصر الجيش والشرطة ودعوة المواطنين لمشاركتهم فى اعمال التخريب والعنف بالمنشات العامة والخاصة لتقليب الراي العام على الدولة

 وتوصلت تحريات الامن الوطني، الى قيام المتهمين ” سامح . غ ” فني بشركة انابيب البترول، و” محمد . ع . م ” فني بشركة السويس لتصنيع البترول، و” محمد . ا ” عامل، و ” مدحت . خ ” مدرس، و3 اخرين، بالتحريض على اعمال العنف والتخريب، وعقب تقنين الاجراءت واستصدار اذن من النيابة العامة تم ضبط المتهيمن السبعة وجاري عرضهم على نيابة السويس.

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