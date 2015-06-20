كمين للمقاومة الشعبية يقتل 4 من قيادات الحوثيين

نصبت المقاومة الشعبية فى محافظة ذمار كمينا لقيادات فى جماعة أنصار الله الحوثيين أسفر عن مقتل 4 من قياداتهم، ونقل موقع يمن فويس الاخبارى عن مصادر محلية أن الكمين استهدف القيادات الحوثية وهم فى طريقهم من ذمار حوالى 100 كليلو متر جنوب صنعاء إلى صنعاء لحضور اجتماع كان مقررا له أن يعقد فى العاصمة .

وأوضحت المصادر أن القيادات الحوثية كانوا على متن سيارة ووقع الكمين فى طريق قحازة القريبة من صنعاء وهم خالد الحمزى وكان فى ايران قبل الأحداث الاخيرة ويحيى الكبسى وكان ايضا فى ايران وهو مشرف على خطباء المساجد ومحمد القحوم قائد ميدانى أرسل الكثير من المقاتلين إلى تعز وعدن وعلى معصار المعروف بأبو إسماعيل وهو قائد ومدرب ميدانى.