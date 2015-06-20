كمين للمقاومة الشعبية يقتل 4 من قيادات الحوثيين

نصبت المقاومة الشعبية فى محافظة ذمار كمينا لقيادات فى جماعة أنصار الله الحوثيين أسفر عن مقتل 4 من قياداتهم، ونقل موقع يمن فويس الاخبارى عن مصادر محلية أن الكمين استهدف القيادات الحوثية وهم فى طريقهم من ذمار حوالى 100 كليلو متر جنوب صنعاء إلى صنعاء لحضور اجتماع كان مقررا له أن يعقد فى العاصمة .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضحت المصادر أن القيادات الحوثية كانوا على متن سيارة ووقع الكمين فى طريق قحازة القريبة من صنعاء وهم خالد الحمزى وكان فى ايران قبل الأحداث الاخيرة ويحيى الكبسى وكان ايضا فى ايران وهو مشرف على خطباء المساجد ومحمد القحوم قائد ميدانى أرسل الكثير من المقاتلين إلى تعز وعدن وعلى معصار المعروف بأبو إسماعيل وهو قائد ومدرب ميدانى.