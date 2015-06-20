القوات التركية تمنع عودة لاجئين أكراد إلى تل أبيض بشمالى سوريا

منعت القوات التركية عودة لاجئين أكراد من منطقة "آكجا قلعة" بتركيا التى لجأوا إليها منذ أيام إلى مدينة "تل أبيض" بشمالى سوريا هربا من اشتباكات بين قوات وحدات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى بقيادة صالح مسلم ومقاتلى تنظيم داعش الإرهابى، إلا أن عددا من الأكراد- لم يعلن عنه- توجه إلى تل أبيض بعد استتباب الأمر بها للمقاتلين الأكراد.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت مؤخرا عن قلقها من تقارير تكشف عن استغلال حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى للدعم الجوى لقوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش لتهجير أعداد كبيرة من العرب والتركمان السوريين خارج مناطقهم.

وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة "راديكال" التركية اليوم السبت، نقلا عن مسئولين أتراك، أن العدد الذى أعلن عنه فى وسائل الإعلام التركية (ألف لاجئ سورى) غير دقيق، وأوضحوا أن العرب والتركمان الذين لجأوا لتركيا لم يبد أى فرد منهم رغبة فى العودة إلى تل أبيض وأن من طلب العودة هو عدد غير معروف حتى الآن من الأكراد، ويبدو أنه بناء على تعليمات من القيادات الكردية السورية، بعد استقرار الأمر للقوات الكردية فى تل أبيض وطرد مقاتلى داعش منها.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة التركية الجنرال نجدت أوزال وقائد القوات البرية الجنرال خلوصى آكار قد قدما مؤخرا موجزا عن التطورات الجارية فى مناطق شمال سوريا والمجاورة للمناطق الحدودية التركية، وحذرا خلال هذا الموجز حكومة العدالة والتنمية حول ما أسمياه بـ"مخاطر تمثلها منظمة حزب العمال الكردستانى فى مناطق جنوب تركيا"، فيما اتخذت القوات التركية تدابيرها الأمنية فى المناطق الحدودية للبلاد وفقًا للتقارير الاستخباراتية الواردة لها حيث عززت قواتها على الحدود تحسبا لأى احتمال سلبى قد يطرأ فى المنطقة.

وقد أعرب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية عن قلقهم من احتمال قيام دولة كردية فى المنطقة ونقلوا عدم ارتياحهم من سيطرة الأكراد على مناطق فى شمال سوريا متاخمة للحدود التركية إلى الإدارة الأمريكية، حيث تعتقد أنقرة أن سيطرة الأكراد قد تكون محاولة لتغيير التركيبة السكانية، وهو الأمر الذى أكدته المصادر الدبلوماسية التى لم تنف صحة الأقوال الواردة فى هذا الخصوص.

وفى سياق متصل، أشارت مصادر دبلوماسية فى تصريحات للصحفيين مؤخرا إلى أن أنقرة ستضع خطة عملها على طاولة المفاوضات مع واشنطن، وتؤكد على ضرورة عدم تغيير التركيبة "الديموجرافية" فى مناطق شمال سوريا واتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنشاء هيكل مستقل، ولذلك ينبغى تسليم تلك المناطق التى انسحب منها تنظيم داعش إلى ما يسمى بـ"الجيش السورى الحر" ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه موجة تدفق السوريين إلى تركيا وعدم إنشاء ممر كردى حتى منطقة البحر المتوسط.

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