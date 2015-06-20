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المرصد السورى: قوات النظام تحرز تقدما فى القنطيرة وريف حلب

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المرصد السورى: قوات النظام تحرز تقدما فى القنطيرة وريف حلب المرصد السورى: قوات النظام تحرز تقدما فى القنطيرة وريف حلب
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم السبت أن القوات الحكومية أحرزت تقدما فى القنيطرة وريف حلب وسط اشتباكات عنيفة مع قوات المعارضة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم عن المرصد السورى، الذى يتخذ من لندن مقرا له، قوله إن القوات الحكومية السورية تقدمت فى منطقة التلول الحمر عند حدود ريف دمشق الجنوبى الغربى مع ريف القنيطرة الشمالى، وسيطرت على تلة فى محيط قرية حضر.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات تتواصل بين قوات الجيش السورى ومقاتلى المعارضة المسلحة بالتزامن مع قصف متبادل، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى فى صفوف الطرفين.

كما تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على كتلة الأفغان فى أطراف قرية باشكوى فى الريف الشمالى لمدينة حلب، وذلك بعد يوم من سيطرة المعارضة المسلحة عليها.
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