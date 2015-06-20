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لعبة في الجول – محمد فاروق يختار.. أسوأ مدرب ولاعب أجنبي في مصر

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لعبة في الجول – محمد فاروق يختار.. أسوأ مدرب ولاعب أجنبي في مصر لعبة في الجول – محمد فاروق يختار.. أسوأ مدرب ولاعب أجنبي في مصر

من هو أسوأ لاعب أجنبي احترف في ؟ أجب على هذا السؤال لكن أولا فلتتعرف على رأي محمد فاروق نجم الأهلي الأسبق.

فاروق اللاعب الذي لطالما تميز بالضربات الرأسية وبالتحرك الذكي خلف دفاع الخصوم. والذي كان في يوم ما مصنفا لأن يكون خليفة حسام حسن في هجوم الأهلي.

النجم الذي سافر فترة للحياة في إنجلترا شارك في لعبة FilGoal.com. وأجاب عن عدة أسئلة خفيفة، أولها كان، من المحترف الأسوأ في مصر من الأجانب؟

وقال فاروق: "إيفيلينو. في رأيي كان الأسوأ من بين من شاهدتهم".

أسوأ مدرب

أما عن أسوأ مدير فني شاهده في الملاعب المصرية، أجاب فاروق "جو بونفرير.. المدرب الهولندي الذي أختاره عن جدارة لهذا اللقب".

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