تأجيل إعادة محاكمة 15 متهمًا بـ«أحداث قصر القبة» لـ 13 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات إعادة محاكمة 15 متهمًا كانت المحكمة قضت “غيابيًا” عليهم بالحبس المشدد 10 سنوات ، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر القبة فى فبراير 2013 ، إلى جلسة 13 يوليو المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

كما أمرت المحكمة، بإستمرار إخلاء سبيل المتهمين جميعهم على ذمة القضية، واستدعاء الخبير الفنى لعرض الإسطوانات المدمجة بالجلسة المقبلة.

كانت النيابة، قد أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام واتلاف الممتلكات العامة والخاصة