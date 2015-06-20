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بالصور.. أطفال قرى أسوان يستقبلون رمضان بالزينة الورق

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استقبل أطفال قرى محافظة أسوان شهر رمضان الكريم بتعليق الزينة الورقية، وكذلك الفوانيس الرمضانية المصنوعة من الورق أيضا، بعرض الشوارع ومداخل البيوت فى غالبية القرى دون اللجوء للتيار الكهربائى وبتكاليف بسيطة وقد تكون بدون أى تكاليف.

ويتنافس الأطفال فى تعليق أشكال وأحجام مختلفة من الزينة الورقية بين المنازل المتقابلة، فى نظام هندسى جميل ابتهاجا بشهر رمضان.

ويأتى ذلك امتدادا للموروثات الشعبية المتوارثة فى الاحتفال بقدوم الشهر الكريم فى ريف عموما، وجنوب الصعيد وأسوان على وجه الخصوص.

الزينة الورقية معلقة بين المنازل فى قرى أسوان -اليوم السابع -6 -2015
>

الزينة الورقية معلقة بين المنازل فى قرى أسوان

أطفال أسوان يبتهجون بقدوم الشهر الكريم -اليوم السابع -6 -2015
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أطفال أسوان يبتهجون بقدوم الشهر الكريم

أحجام وأشكال مختلفة من الزينة الورقية -اليوم السابع -6 -2015
>

أحجام وأشكال مختلفة من الزينة الورقية

زينة رمضان بدون كهرباء أو تكاليف مادية -اليوم السابع -6 -2015
>

زينة رمضان بدون كهرباء أو تكاليف مادية

بتكاليف بسيطة يحتفل أبناء الريف برمضان -اليوم السابع -6 -2015
>

بتكاليف بسيطة يحتفل أبناء الريف برمضان


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مصر 365

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