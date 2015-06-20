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عضو لجنة مدرسة ثانوى بالبدارى يتهم أولياء أمور الطلاب بتهديده بالقتل

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عضو لجنة مدرسة ثانوى بالبدارى يتهم أولياء أمور الطلاب بتهديده بالقتل عضو لجنة مدرسة ثانوى بالبدارى يتهم أولياء أمور الطلاب بتهديده بالقتل
حرر عضو لجنة الإدارة المقيم بلجنة مدرسة البدارى الثانوية المشتركة محضرا ضد أولياء إمورالطلاب الذين يؤدون الإمتحان باللجنة اتهمهم فيه بتهديده بالقتل.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ من "عمرو عليان" عضو لجنة مدرسة البدارى الثانوية المشتركة، لجنة رقم 1922 بالبدارى، يتهم فيه أولياء أمور طلاب اللجنة بتهديده بالقتل، وذلك عقب قيامه بتحرير محضرإثبات حالة لطالبة حاولت تسريب ورقة أسئلة مادة الاقتصاد عن طريق تصويرها بالمحمول.

تم تحرير المحضر رقم 61 أحوال وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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