موظفان بأمن كلية زراعة مشتهر يتهمان موظفا وشقيقه بالتعدى عليهما

اتهم موظفان بأمن كلية زراعة مشتهر، موظفا إداريا بكلية الطب البيطرى وشقيقه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابات بهم بسبب منع الأول من دخول الكلية فى غير مواعيد العمل.

وتلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، حيث تلقى مركز شرطة طوخ بلاغًا من كل من "محمد. ا" 30 سنة موظف أمن إدارى بكلية الزراعة بمشتهر ومقيم ذات الناحية، مصاب بكدمة بفروة الرأس، و"أحمد. م" 32 سنة موظف أمن إدارى بكلية الزراعة بمشتهر، ومقيم ذات الناحية مصاب بكدمة أسفل العين اليسرى، ضد كل من "أحمد.ع" 44 سنة موظف بكلية الطب البيطرى بمشتهر ومقيم ذات الناحية، وشقيقه "محمد.ع"، 24 سنة، مزارع ومقيم ذات الناحية، وبالتعدى عليهما بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات حال قيامهما بمنع الأول من دخول الكلية فى غير مواعيد العمل وقيامه بالاستعانة بشقيقه الثانى والتعدى عليهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المشكو فى حقهما، وتحرر المحضر رقم 23424 جنح مركز طوخ لسنة 2015م، وتولت النيابه العامة التحقيقات.