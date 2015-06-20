الإسكان تطرح 5 آلاف قطعة أرض بالقرعة السادسة فى10 مدن جديدة خلال أيام

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 5 آلاف قطعة أرض، بالقرعة العلنية (القرعة السادسة)، ضمن أراضى الإسكان الاجتماعى خلال أيام، وذلك فى 10 مدن جديدة، بمساحات تتراوح بين 209 و276 مترا.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن قرعة أراضى الإسكان الاجتماعى، يأتى ضمن سياسة الوزارة، عقب ثورة 25 يناير، بطرح أراضٍ بسعر توصيل المرافق، وهامش ربح بسيط، وذلك لضبط سوق الأراضى فى المدن الجديدة.

وأشار المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إلى أن المدن التى سيتم فيها طرح الأراضى، هى 6 أكتوبر بعدد 764 قطعة، والعبور بعدد 42 قطعة، بمساحة 276 مترا للقطعة، وسعر المتر 975 جنيها، وبدر بعدد 622 قطعة، بمساحة 276 مترا، وسعر المتر 780 جنيها، والعاشر من رمضان بعدد 494 قطعة، بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 700 جنيه، والسادات بعدد 200 قطعة، منها 189 قطعة بمساحة 209 أمتار وسعر المتر 565 جنيها، و11 قطعة بمساحة 276 مترا، وسعر المتر 655 جنيها، والصالحية الجديدة بعدد 80 قطعة أرض، بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 565 جنيها.

وأوضح السباعى أنه سيتم طرح أراض فى 4 مدن جديدة بالصعيد، وهى بنى سويف الجديدة، بعدد 250 قطعة أرض، بمساحة 276 مترا، وسعر 655 جنيها للمتر، وأسيوط الجديدة بعدد 500 قطعة ، منها 350 قطعة بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 565 جنيها، و150 قطعة بمساحة 276 مترا، وسعر 655 جنيها للمتر، ومدينة طيبة الجديدة، بعدد 1048 قطعة، منها 952 قطعة بمساحة 209 أمتار وسعر المتر 610 جنيهات، و96 قطعة بمساحة 276 مترا، بسعر 710 جنيهات، ومدينة قنا الجديدة بعدد 1000 قطعة، بمساحة 276 مترا، وسعر 655 جنيها.

ولفت السباعى إلى أنه سيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، نقدا أو بشيك معتمد أو مصرفى، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25% من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، موضحا أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75 % من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.

وذكر المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم تقديم 3 شيكات آجلة بقيمة باقى الأقساط المستحقة دون فوائد، وحال التأخر عن سداد أى قسط فى موعد استحقاقه، يتحمل الطرف الثانى فائدة تأخير تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وقت السداد وتحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، مؤكدا أنه حال التأخر عن سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء تخصيص قطعة الأرض دون حاجة إلى إخطار أو إنذار.

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