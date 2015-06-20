شهود عيان: عتاب على مقهى بسبب حساب وهمى بـ"فيس بوك" وراء اشتباكات دمياط

قال شهود عيان، إن الاشتباكات التى اندلعت فى منطقة "التل" التابعة لقرية "العنانية" فى دمياط، وقعت بسبب حساب وهمى دشن على "فيس بوك" باسم "المستخبى"، وأغلق فور وقوع الاشتباكات، ونشر الحساب صورا وعبارات مسيئة لعدد من أبناء القرية وقعت على أساسها اشتباكات بين عائلتى "عوض" و"جوهر" وأسفرت عن مصرع اثنين وإصابة أربعة.

وأضاف الشهود، أنه أثناء جلوس بعض أفراد العائلتين على مقهى بالقرية وتبادلوا العتاب على سبهم لبعضهم البعض على الفيس بوك وتطور الأمر إلى الاشتباك.

وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنه مقتل اثنين وهما عطية جميل 34 سنة لقى حتفه بطلق نارى فى البطن، ومحمد حسن عوض30 سنة لقى حتفة بطلق نارى فى الصدر، وفر الطرفان من مكان الواقعة.

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت بمنطقة التل "قرية العنانية" دائرة مركز دمياط، استخدم فيها سلاح نارى "فرد خرطوش"، وانتقلت قوات مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد حسين القندقلى وبإشراف العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، وتم فرض كردون أمنى حول القرية، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهمين فى الواقعة والسلاح المستخدم.

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