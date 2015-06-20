«شاومينج» تواصل تسريب امتحانات الثانوية وتنشر «التفاضل والتكامل» و«الأحياء»

واصلت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” ، تسريب الامتحانات ونشرت على صفحتها صورة لامتحان الجغرافيا والتفاضل بعد دقائق من دخول الطلاب إلى اللجان لتأدية الامتحان.

يأتي ذلك استمرارًا لمسلسل تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “تويتر” بمجرد دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات في تحدٍ واضح لوزارتي التربية والتعليم والداخلية التي ألقت القبض مؤخرًا على بعض آدمن هذه الصفحات التي تقوم بنشر الامتحان عقب دخول الطلاب للجان.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة “نظام حديث”، قد بدأوا اليوم السبت، امتحان مواد الرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل”، والأحياء، بالنسبة لشعب العلمى، كما بدأ طلاب شعبة الأدبى الامتحان فى مادة الجغرافيا.