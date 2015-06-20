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انفجار قنبلة صوتية بالفيوم دون خسائر

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انفجار قنبلة صوتية بالفيوم دون خسائر انفجار قنبلة صوتية بالفيوم دون خسائر

هز دوي صوت شديد عددا من الأحياء المحيطة باستاد الفيوم الرياضي تبين أنه نجم عن انفجار قنبلة صوتية زرعها مجهول بالقرب من الاستاد.

وقال مصدر مسئول بأمن الفيوم إن الانفجار لم ينجم عنه حدوث أية خسائر مادية أو بشرية سوي بعض التلقيات بكشك كهرباء تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بعدة أحياء لعدة دقائق.

وانتقل خبراء المفرقعات للمكان بإشراف العميد هشام صادق مدير الحماية المدنية بالفيوم حيث تبين أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

من ناحية أخرى أصيب 12 شخصا  في حادث سير بين سيارتين  بطريق الفيوم / القاهرة وتم نقلهم إلى مستشفي الفيوم العام لإسعافهم، وأخطرت النيابة للتحقيق .

أ ش أ

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