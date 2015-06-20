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إصابة مديرة مدرسة وضابط فى مشاجرة بسبب خلافات على ملكية شقة بالقليوبية

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إصابة مديرة مدرسة وضابط فى مشاجرة بسبب خلافات على ملكية شقة بالقليوبية إصابة مديرة مدرسة وضابط فى مشاجرة بسبب خلافات على ملكية شقة بالقليوبية
أصيبت مديرة مدرسة وضابط بسحجات وكدمات إثر مشاجرة مع محام بسبب الخلافات على ملكية شقة بطوخ، تحرر المحضر رقم 23422 جنح مركز طوخ لسنة 2015م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية بندر طوخ، انتقل على الفور ضاط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين للمقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث المركز حدوثها بين كل من طرف أول "ح. أ" محامٍ حر ومقيم – دائرة المركز، طرف ثان "ا. ب" 56 سنة (زوجة والد الأول) مديرة مدرسة ومقيمة ذات العنوان مصابة بسحجات وكدمات بالذراعين و"إ.ب" (نجل شقيق الثانية) ضابط ومقيم ذات العنوان مصاب بكدمات بالوجه وكدمة ببنصر اليد اليسرى، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤال الطرف الأول قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الطرف الثانى للخلاف حول ملكية الشقة محل سكنه، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثالث بإشهار سلاحه الشخصى وإطلاق عدة أعيرة نارية بقصد إرهابه.

بمواجهة الطرف الثانى أنكر ما نسب إليهما، واتهما الأول بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

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مصر 365