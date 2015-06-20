أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء جلسة إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث مجلس الشورى"

Google+ Print
بدء جلسة إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث مجلس الشورى" بدء جلسة إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث مجلس الشورى"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين عبد الرحمن سيد محمد، وعبد الرحمن طارق، لاتهامهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، وأمرت المحكمة فور بدء انعقاد الجلسة بإخراج المتهمين من القفص الزجاجى، لمتابعة مُجريات الجلسة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى فبراير من العام الجارى بتأييد الحكم الصادر بحق كلا المتهمين "غيابيًا" بالسجن 15 عامًا.

وأسندت إلى المتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365