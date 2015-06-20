بدء جلسة إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث مجلس الشورى"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين عبد الرحمن سيد محمد، وعبد الرحمن طارق، لاتهامهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، وأمرت المحكمة فور بدء انعقاد الجلسة بإخراج المتهمين من القفص الزجاجى، لمتابعة مُجريات الجلسة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى فبراير من العام الجارى بتأييد الحكم الصادر بحق كلا المتهمين "غيابيًا" بالسجن 15 عامًا.

وأسندت إلى المتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

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