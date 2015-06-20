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تأجيل محاكمة وفاء أبو الخير بتهمة الاستيلاء على 185 مليون جنيه لـ9 سبتمبر

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تأجيل محاكمة وفاء أبو الخير بتهمة الاستيلاء على 185 مليون جنيه لـ9 سبتمبر تأجيل محاكمة وفاء أبو الخير بتهمة الاستيلاء على 185 مليون جنيه لـ9 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، تأجيل محاكمة سيدة الأعمال وفاء أبو الخير و5 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتزوير والاستيلاء على 185 مليون جنيه من أموال البنوك، لـ9 سبتمبر لسماع شهود الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين والدكتور أيمن عبد الهادى هيكل، وأمانة سر يوسف زهدى، وبهاء طنطاوى.

والمتهمون فى القضية رقم 26742 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول هم كل من "وفاء أبو الخير، وأشرف أحمد حسين، وأسامة عبد المجيد، وأمال محمد إبراهيم، وعبير قدرى على، وأحمد فتحى محمد".

وتقدم شعبان سعيد، دفاع المتهمين، بحافظة مستندات تتضمن تسوية مع بنك عودة بمبلغ يقدر 24 مليون جنيه من إجمالى 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسوية مع بنك القاهرة تقدر بمبلغ 40 مليون جنيه.

كان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال وفاء أبو الخير، إلى المحاكمة الجنائية، فى اتهامها بالنصب وغسيل الأموال والاستيلاء على 185 مليون جنيه من البنوك.

يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ألقت القبض على وفاء، صاحبة مركز دار الطب، بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك وغسيل الأموال، بعد ورود معلومات للواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باستيلائها على قروض من عدة بنوك، تصل قيمتها إلى 185 مليون جنيه بدون ضمانات وبموجب مستندات زورتها باسم الهيئة العربية للتصنيع.
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