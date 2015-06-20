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مباحث القاهرة تنجح فى العثور على 16 سيارة مسروقة وإعادتها لأصحابها

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مباحث القاهرة تنجح فى العثور على 16 سيارة مسروقة وإعادتها لأصحابها مباحث القاهرة تنجح فى العثور على 16 سيارة مسروقة وإعادتها لأصحابها
تمكن رجال مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط كلٍ من "عمرو. م. م" 37 سنة بدون عمل، و"حسام الدين. م. ف" 39 سنة موظف، حال قيادتهما السيارة رقم ق أ ص 7546، المبلغ بسرقتها بقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

ونجحت القوات من ضبط "حسين. أ. أ" 32 سنة، عامل، محكوم عليه فى قضيتى (شيك، مبانى) بالحبس سنة و6 شهور، حال قيادته السيارة رقم ق أ 5781 المبلغ بسرقتها بقسم شرطة المعادى.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط "سعد. ف. س" 25 سنة عامل، أثناء قيادته السيارة رقم 101297 ملاكى كفر الشيخ المبلغ بسرقتها بكفر الشيخ.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الجديدة من ضبط إبراهيم. أ. م 49 سنة، سمكرى، أثناء قيادته السيارة رقم هـ هـ ر 369 المبلغ بسرقتها بقسم شرطة ثان مدينة نصر.

كما تم العثور على 11 سيارة مُبلغ بسرقتها من بينهم 7 سيارات مُبلغ بسرقتها بدوائر أقسام المديرية وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإعادة السيارات لأصحابها.

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مصر 365

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