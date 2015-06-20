سيدة خليجية تتهم زوجها وحماها المصرى بالتعدى عليها بالضرب فى القليوبية

اتهمت زوجة خليجية الجنسية زوجها وحماها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث نزيف بسبب خلافات عائلية بالقليوبية.

تبلغ لقسم شرطة قليوب من "فوزية . ه" 30 سنة خليجية الجنسية ومقيمة طرف زوجها "عاصم .م" المقيم دائرة القسم، بتضررها من زوجها ووالده لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب، على إثر حدوث خلافات عائلية بينهم، وأضافت أنها حضرت للقاهرة منذ 15 يوما رفقة زوجها لإجراء عملية جراحية لنجلها.

تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية بالواقعة وكلفت العقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4580 جنح قسم قليوب لسنة 2015م وتولت النبابة التحقيقات.