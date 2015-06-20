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الفاكهة قد تساعد على تحويل الدهون البيضاء الزائدة إلى دهون بنية حارقة

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الفاكهة قد تساعد على تحويل الدهون البيضاء الزائدة إلى دهون بنية حارقة الفاكهة قد تساعد على تحويل الدهون البيضاء الزائدة إلى دهون بنية حارقة
كشفت دراسة حديثة أن التوت والعنب وغيرهما من الفواكه تعمل على تحويل البيضاء الزائدة إلى دهون "بنية" تساعد على حرق السعرات الحرارية، وتقدم استراتيجيات جديدة للوقاية والعلاج من السمنة.

وفى دراسة أجرتها جامعة "واشنطن"، تم تغذية الفئران حمية عالية الدهون، حيث وجد أن الفئران، التى تلقت كميات وفيرة من "ريسفيراترول" ما يعادل 12 أوقية من الفاكهة يوميا اكتسبت دهونا ووزنا أقل بنسبة 40%، مقارنة بالفئران اللاتى لم تتناول هذا المركب الطبيعى المضاد للأكسدة المتواجدة فى معظم الفواكه.

فقد أظهر الباحثون أن الفئران التى تغذت بإتباع نظام غذائى يحتوى على 0,1 فى المائة من مركب "الريسفيراترول"، كانت قادرة على تغيير الدهون البيضاء الزائدة بهم إلى بنية نشطة تعمل على حرق الدهون الزائدة.

وأضاف الباحثون، فى معرض نتائج أبحاثهم المنشورة فى العدد الأخير من الدورية الدولية للسمنة، أن مركب "الريسفيراترول" المتواجد فى الفواكهة، يعمل على زيادة التعبير الجينى الذى يعزز أكسدة الدهون الغذائية مما يحول دون حدوث زيادة فى الوزن، مشيرا إلى أن تحويل الدهون البيضاء إلى بنية حارقة فى صورة حرارة يساعد على إبقاء الجسم قادرا على تحقيق التوازن ومنع البدانة واختلال آلية التمثيل الغذائى.

كما أظهر الباحثون أن هناك أنزيما يسمى "AMPK"، الذى يعمل على تنظيم استقلاب الطاقة فى الجسم ويحفز هذا التحول من الدهون البيضاء إلى دهون بنية.

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مصر 365

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