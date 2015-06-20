اغتيال إمام مسجد الحزم بمحافظة حضرموت اليمنية

اغتال مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية امام وخطيب مسجد الحزم بمديرية شبام بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن ، وذكرت وكالة الانباء اليمنية التى يسيطر عليها الحوثيون أن المسلحين ينتميان لتنظيم القاعدة الارهابى وأطلقا النار على الشيخ العلامة مساء أمس وأردوه قتيلا ولاذا بالفرار وتم نقل الجثة للمستشفى .إعلان - Ads إعلان - Ads
ويعد الشيخ العيدروس من المقربين لجماعة أنصار الله الحوثيين وتعرض قبل ذلك لعمليات اغتيال فشلت وهذا الاسلوب فى عملية الاغتيال تتبعه عناصر تنظيم القاعدة وسبق وأن تم اغتيال قيادات فى الجيش والشرطة وموالين للحوثيين فى عدة محافظات بهذا الاسلوب .