اغتيال إمام مسجد الحزم بمحافظة حضرموت اليمنية

اغتال مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية امام وخطيب مسجد الحزم بمديرية شبام بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن ، وذكرت وكالة الانباء اليمنية التى يسيطر عليها الحوثيون أن المسلحين ينتميان لتنظيم القاعدة الارهابى وأطلقا النار على الشيخ العلامة مساء أمس وأردوه قتيلا ولاذا بالفرار وتم نقل الجثة للمستشفى .

ويعد الشيخ العيدروس من المقربين لجماعة أنصار الله الحوثيين وتعرض قبل ذلك لعمليات اغتيال فشلت وهذا الاسلوب فى عملية الاغتيال تتبعه عناصر تنظيم القاعدة وسبق وأن تم اغتيال قيادات فى الجيش والشرطة وموالين للحوثيين فى عدة محافظات بهذا الاسلوب .