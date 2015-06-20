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ضبط صاحب محل هواتف و3 عاطلين بحوزتهم بندقية وفرد خرطوش بالقاهرة

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ضبط صاحب محل هواتف و3 عاطلين بحوزتهم بندقية وفرد خرطوش بالقاهرة ضبط صاحب محل هواتف و3 عاطلين بحوزتهم بندقية وفرد خرطوش بالقاهرة
تمكن رجال مباحث قسم شرطة المرج من ضبط "أحمد. أ. ح"، 21 سنة، صاحب محل هواتف، وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12 مم).

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط كل من "محمد. خ. ع" 38 سنة بدون عمل، و"محمد. ح. ع" 25 سنة، بدون عمل، و"نبوى. أ. ن" 22 سنة بدون عمل، وبحوزتهم طبنجة عيار 9 مم، فرد خرطوش، 3 طلقات نارية.
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