"واتس آب اليوم السابع": انفجار عبوة ناسفة أخرى خلف استاد الفيوم الرياضى

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، ويدعى أحمد البيطار، خبرا عاجلا، يفيد بانفجار عبوة ناسفة صباح اليوم السبت، خلف استاد الفيوم الرياضى، موضحا أن الانفجار لم تسفر عنه حالات وفاة إو إصابات.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت، منذ قليل، بأحد محولات الكهرباء، بمنطقة كيمان فارس، بمحافظة الفيوم، نتج عنها تحطم محول الكهرباء بالكامل.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

- "واتس آب اليوم السابع": انفجار عبوة ناسفة بمحول كهرباء فى الفيوم