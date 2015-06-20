انقطاع التيار الكهربائى بمنطقة كيمان فارس بالفيوم بعد تفجير "كشك كهرباء"

تشهد منطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم انقطاع بالتيار الكهربائى، إثر وقوع انفجار بكشك كهرباء خلف مبنى الأحوال المدنية بعدما قام مجهولون بزرع عبوة ناسفة بالكشك أسفرت عن تحطمه دون وقوع إصابات.

وكان الأهالى بمنطقة كيمان فارس قد استيقظوا على صوت انفجار، منذ قليل، وتبين أنه العبوة ناسفة بدائية الصنع وضعها مجهولون بكشك للكهرباء خلف مبنى الأحوال المدنية، وتسببت فى تحطم الكشك، ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى، ويتم الآن تمشيط المنطقة من قبل خبراء المفرقعات.

"واتس آب اليوم السابع": انفجار عبوة ناسفة بمحول كهرباء فى الفيوم

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