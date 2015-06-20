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"واتس آب اليوم السابع" : وفاة 2 وإصابة 5 بدمياط فى مشاجرة بسبب"فيس بوك "

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"واتس آب اليوم السابع" : وفاة 2 وإصابة 5 بدمياط فى مشاجرة بسبب"فيس بوك " "واتس آب اليوم السابع" : وفاة 2 وإصابة 5 بدمياط فى مشاجرة بسبب"فيس بوك "
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "WhatsappYoum7" أرسل أحد المواطنين، خبرا عاجلا يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من شباب منطقة التل، وعزبة البط بالعنانية، التابعة لمحافظة دمياط، نتج عنها وفاة اثنين وإصابة خمسة أخرين.

وقال إن المشاجرة نشبت بسبب منشور مسيئ وتبادل الشتائم بين الطرفين على صفحات التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، وتم تهدئة النزاع بين الطرفين بعد تدخل قوات الشرطة والجيش للفصل بين العائلتين.

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