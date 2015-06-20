ما الفرق بين الصفراء الفسيولوجية والمرضية عند الأطفال؟

الصفراء من الأعراض الطبيعية والتى يصاب بها أغلب الأطفال بعد الولادة، مباشرة وهى من الأعراض التى لا تستدعى القلق، وغالبا ما تختفى من تلقاء نفسها دون أى تدخل.

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال يوضح فى السطور التالية، الفرق بين الصفراء الفسيولوجية والصفراء المرضية.

ما هى الصفراء الفسيولوجية وطرق علاجها

>الصفراء الفسيولوجية تبعا لرأى طلعت، هى عرض طبيعى يظهر على معظم الأطفال حديثى الولادة، وبنسبة تتجاوز 90% من أعدادهم، وتظل تلك الصفراء فى معدلها الطبيعى، طالما لم تتجاوز نسبتها فى الدم 12%.

وغالبا ما يتم الاعتماد على الرضاعة الطبيعية لعلاج هذا النوع من الصفراء، والذى يستمر لحوالى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير.

ما هى الصفراء المرضية

>أما الصفراء المرضية فهى تبعا لما يوضحه طلعت، تحدث عندما تزيد نسبة الصفراء عن المعدل الطبيعى لها 12%، ولكن فى حالة زيادتها عن تلك النسبة فغالبا ما يتطلب الأمر تلقى الطفل نوعا من العلاج الضوئى، أو وضعه فى الحضانة لحين انخفاض تلك النسبة.

ولكن فى حالة تجاوزها نسبة الـ20%، ففى تلك الحالة قد يتطلب الأمر إجراء تغير دم الطفل بالكامل، لتجنب تضرر خلايا المخ لديه، والتى تتأثر سلبا بالزيادة فى نسبة الصفراء، إلى تلك النسبة العالية.

الصفراء الفسيولوجية من الأعراض الطبيعية لدى الأطفال ولكن هناك نوعا آخر وهو الصفراء المرضية، والتى لها العديد من العلامات كما تختلف طرق علاجها.

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