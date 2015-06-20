أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اضطراب ضربات قلب السيدات يسبب الضعف الجنسى

Google+ Print
اضطراب ضربات قلب السيدات يسبب الضعف الجنسى اضطراب ضربات قلب السيدات يسبب الضعف الجنسى
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت أن اضطراب معدل ضربات القلب لدى السيدات قد يسبب الضعف الجنسى لديهن.

وأشار الباحثون إلى أن اضطراب معدل ضربات القلب هو حدوث اختلافات فى طول الفترة الزمنية بين كل دقة من دقات القلب، موضحين أن هذه التغيرات فى معدل ضربات القلب تلعب دورا هاما فى الشهوة الجنسية للمرأة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 72 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما، أن النساء اللائى لديهن اضطراب فى معدل ضربات القلب أكثر عرضة لضعف الشهوة الجنسية والعجز الجنسى الشامل بالمقارنة بغيرهن من النساء الأصحاء.

وقالت مؤلفة الدراسة أميليا ستانتون، من جامعة تكساس فى أوستن، أن اضطراب معدل ضربات القلب يمكن أن يضع النساء فى خطر أكبر لمشاكل الشهوة الجنسية، كما يرفع من معدل الإصابة بالاكتئاب والقلق وقد يؤدى إلى إدمان الكحول.

وقد وجدت دراسات سابقة أن هناك علاقة بين اضطراب معدل ضربات القلب ومشاكل الانتصاب لدى الرجال، وفقاً للباحثين.

وجاءت هذه النتائج مؤخرا فى مجلة علم النفس الفسيولوجى التطبيقى والارتجاع البيولوجى، كما نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى التاسع عشر من شهر يونيو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365