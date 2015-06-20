اضطراب ضربات قلب السيدات يسبب الضعف الجنسى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت أن اضطراب معدل ضربات القلب لدى السيدات قد يسبب الضعف الجنسى لديهن.

وأشار الباحثون إلى أن اضطراب معدل ضربات القلب هو حدوث اختلافات فى طول الفترة الزمنية بين كل دقة من دقات القلب، موضحين أن هذه التغيرات فى معدل ضربات القلب تلعب دورا هاما فى الشهوة الجنسية للمرأة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 72 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما، أن النساء اللائى لديهن اضطراب فى معدل ضربات القلب أكثر عرضة لضعف الشهوة الجنسية والعجز الجنسى الشامل بالمقارنة بغيرهن من النساء الأصحاء.

وقالت مؤلفة الدراسة أميليا ستانتون، من جامعة تكساس فى أوستن، أن اضطراب معدل ضربات القلب يمكن أن يضع النساء فى خطر أكبر لمشاكل الشهوة الجنسية، كما يرفع من معدل الإصابة بالاكتئاب والقلق وقد يؤدى إلى إدمان الكحول.

وقد وجدت دراسات سابقة أن هناك علاقة بين اضطراب معدل ضربات القلب ومشاكل الانتصاب لدى الرجال، وفقاً للباحثين.

وجاءت هذه النتائج مؤخرا فى مجلة علم النفس الفسيولوجى التطبيقى والارتجاع البيولوجى، كما نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى التاسع عشر من شهر يونيو الجارى.