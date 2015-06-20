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فى رمضان خدى رخصتك بالفطار وبلاش أقراص منع الدورة الشهرية

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فى رمضان خدى رخصتك بالفطار وبلاش أقراص منع الدورة الشهرية فى رمضان خدى رخصتك بالفطار وبلاش أقراص منع الدورة الشهرية
أرسلت قارئة تقول: أنا فتاة عمرى 23 عاما، وأرغب فى صيام شهر رمضان كاملا هذا العام، فهل يمكن أن أتناول اقراص منع الدورة الشهرية حتى أتمكن من هذا الأمر؟

ويجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء والولادة عطية أبو النجا.

أقراص رفع الدورة الشهرية للضرورة فقط.


>وعن أقراص رفع الدورة الشهرية وتناولها فى شهر رمضان، يوضح أبو النجا أن الله أعطى النساء رخصة للفطار فى تلك الأيام، والأمر بالطبع يرجع إلى رحمته بالحالة الصحية والنفسية للمرأة أثناء الدورة الشهرية، والتى يمثل الصيام فيها جهدا ومشقة إضافية، وبالتالى ننصح الفتاه بأخذ تلك الرخصة التى منحها لها الله دون الشعور بالضيق.

الآثار السلبية لأقراص رفع الدورة الشهرية


>وعن الآثار السلبية لأقراص منع الدورة الشهرية، يوضح أبو النجا أن تلك الأقراص يجب أن يكون استخدامها فى أقل الحدود الممكنة، وفى الحالات الضرورية فقط، مثل أيام الحج والعمرة، وخاصة فى حالة استخدامها من قبل الفتيات قبل الزواج، وذلك نتيجة لتأثيرها السلبى على انتظام عمل هرمونات الجسم، وهو الأمر الذى لا يجب أن نخاطر بتعريض الفتيات له قبل الزواج تحديدا.
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مصر 365