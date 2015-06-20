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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: الآن ليس وقت سحب قوات حفظ السلام من دارفور

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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: الآن ليس وقت سحب قوات حفظ السلام من دارفور سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: الآن ليس وقت سحب قوات حفظ السلام من دارفور
قالت سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة أمس الجمعة إن الآن ليس وقت سحب قوات حفظ السلام الدولية من اقليم دارفور السودانى حيث تزايدت حدة العنف واضطر عشرات الآلاف للتخلى عن منازلهم .

ودعت الخرطوم إلى انسحاب القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى من تلك المنطقة النائية بغرب السودان .واستهدفت جماعات مسلحة تلك القوة المعروفة باسم يوناميد فى الوقت الذى اتهمتها فيه الحكومات الغربية بعدم بذل ما يكفى لحماية المدنيين.

وكان تفاقم إراقة الدماء فى دارفور وأسلوب المواجهة الذى تنتهجه حكومة الخرطوم محل تركيز اجتماع مغلق غير رسمى لمجلس الأمن الدولى، وتحدث عبد الرحمن قاسم وهو محام من السودان وحواء عبد الله محمد صالح وهى ناشطة من دارفور فى الاجتماع.

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