واشنطن: مباحثات جنيف بشأن اليمن بداية مفيدة لعملية طويلة

صرح جون كيربى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن مباحثات جنيف حول أزمة اليمن التى استمرت عدة أيام تعتبر بداية مفيدة ربما لعملية طويلة.

وقال كيربى، فى تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تدعم المباحثات التى ترعاها الأمم المتحدة، معربا عن توقعه بأنها قد تكون طويلة.

وأكد المسئول الأمريكى أن واشنطن لا تزال تحث كافة الاطراف اليمنية على إعطاء اولوية للتوصل الى اتفاق لإنهاء القتال.

وشدد كيربى على احترام الولايات المتحدة للعملية التى ترعاها الأمم المتحدة من اجل وضع حد للازمة فى اليمن.

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