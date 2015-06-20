أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

واشنطن: مباحثات جنيف بشأن اليمن بداية مفيدة لعملية طويلة

Google+ Print
واشنطن: مباحثات جنيف بشأن اليمن بداية مفيدة لعملية طويلة واشنطن: مباحثات جنيف بشأن اليمن بداية مفيدة لعملية طويلة
صرح جون كيربى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن مباحثات جنيف حول أزمة اليمن التى استمرت عدة أيام تعتبر بداية مفيدة ربما لعملية طويلة.

وقال كيربى، فى تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تدعم المباحثات التى ترعاها الأمم المتحدة، معربا عن توقعه بأنها قد تكون طويلة.

وأكد المسئول الأمريكى أن واشنطن لا تزال تحث كافة الاطراف اليمنية على إعطاء اولوية للتوصل الى اتفاق لإنهاء القتال.

وشدد كيربى على احترام الولايات المتحدة للعملية التى ترعاها الأمم المتحدة من اجل وضع حد للازمة فى اليمن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365