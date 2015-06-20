لجان الحصر تنتهى من تقييم منطقة مثلث ماسبيرو اليوم وتحديد قيمة الوحدات

توفير 3500 وحدة سكنية لاستيعاب 14 ألف نسمة

بدأ العد التنازلى لبدء العمل فى مشروع إعادة تطوير مثلث ماسبيرو فى إبريل القادم، حيث تنتهى لجان الحصر المشكلة من وزارة التطوير الحضرى ومحافظة القاهرة، لتقييم منطقة مثلث ماسبيرو اليوم السبت، من تقييم القيمة المادية للوحدات السكنية للشاغلين والملاك، ويعقبها بدء الدراسة الفعلية لوضع آلية لتعويض أهالى المنطقة وتحديد القيم المادية، وفقا لرغبة المالك بالاستقرار بالمنطقة أو خارجها، وذلك خلال الانتهاء من إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو.>وقال المهندس أحمد زعزوع، الباحث العمرانى واحد المكلفين بتطوير مثلث ماسبيرو، أنه من المقرر أن يتم بناء 3500 وحدة سكنية بشارع 26 يوليو لاستيعاب أهالى المنطقة والبالغة أعدادهم نحو 14 ألف نسمة حتى الآن.

وأوضح فى تصريحات خاصة أن التصور المبدئى أن يتمكن الملاك بالمنطقة من الحصول على تعويض مادى قد يصل إلى 45 ألف جنيه للغرفة الواحدة وتزداد إلى 25 ألف جنيه للغرفة ثانية، وعند استلام الوحدات السكنية سيتم خصم قيمة التعويض من القيمة الفعلية للوحدة السكنية، ويتم تسديد باقى المبلغ على فترة زمنية طويلة.

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