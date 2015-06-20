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طلاب الثانوية يمتحنون اليوم فى "التفاضل والتكامل" والأحياء والجغرافيا

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طلاب الثانوية يمتحنون اليوم فى "التفاضل والتكامل" والأحياء والجغرافيا طلاب الثانوية يمتحنون اليوم فى "التفاضل والتكامل" والأحياء والجغرافيا
يؤدى طلاب الثانوية العامة "نظام حديث"، اليوم السبت، امتحان مواد الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، والأحياء، بالنسبة لشعب العلمى، كما يختبر طلاب شعبة الأدبى فى مادة الجغرافيا، حيث تبدأ لجان الامتحانات فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الثانية عشرة ظهراً.

كما يؤدى طلاب "النظام القديم" امتحاناتهم اليوم فى مادتى الميكانيكا "رياضيات 2"، والأحياء، حيث يؤدى قرابة الـ"500 طالب وطالبة" امتحاناتهم.


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