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"واتس آب اليوم السابع": انفجار عبوة ناسفة بمحول كهرباء فى الفيوم

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين، ويدعى أحمد البيطار، خبرا عاجلا يفيد انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم السبت، بأحد محولات الكهرباء، بمنطقة كيمان فارس، بمحافظة الفيوم، نتج عنها تحطم محول الكهرباء بالكامل.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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