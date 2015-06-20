وزارة الكهرباء: الشبكة القومية أصبحت قادرة على توليد 32 ألف ميجا وات

أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه من المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء فى أوقات الذروة، خلال شهر رمضان إلى ٢٨ ألف ميجا وات تبدأ من أذان المغرب وحتى السحور.

وأضاف اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قدرة الشبكة القومية للكهرباء بعد إضافة وحدات جديدة من الخطة العاجلة، أصبحت قادرة على توليد 32 ألف ميجا وات، لافتا إلى أن شبكة الكهرباء قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل إذا لم تحدث أى أعطال خارجة عن إرادة القطاع.

و ناشد اليمانى، المواطنين بمساعدة الدولة فى الوصول بشهر رمضان بدون انقطاع فى التيار، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى الحرمان من الرفاهية، لكنه إذا استبدل المواطن اللمبات المتوهجة بأخرى "لِيد"، واكتفى بتشغيل مكيف الهواء على درجة ٢٥، وعدم تشغيل كل الأجهزة الكهربائية فى وقت واحد فى وقت الذروة لن تكون هناك أزمة طاقة فى مصر.

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