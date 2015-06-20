"واتس آب اليوم السابع": انقطاع المياه عن كفر السابى بالبحيرة منذ 4 أيام

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، ما يفيد انقطاع المياه عن قرية كفر السابى بمركز شبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة، وذلك لمدة 4 أيام متواصلة، مؤكدا أنه تم الاتصال بالمسئولين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإعادة المياه ولكن دون جدوى.

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