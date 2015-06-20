اليوم.. نظر استئناف المطرب حاتم فهمى على حكم حبسه

تنظر، اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سرى الحمل، الاستئناف المقدم من المطرب حاتم فهمى، وشريكه أيمن فوكيه، مؤسس شركة جلوبال، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامهما بالنصب فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"شركة جلوبال".

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قد تنحت عن نظر استئناف حبس المتهمين، لاستشعارها الحرج، بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر عليهما و10 آخرين من المتورطين فى قضية التسويق الشبكى الخاص بشركة "جلوبال"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما، لإيقاف التنفيذ.