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بحث المشاكل التى تواجه المستثمرين فى بورسعيد لدفع عجلة التنمية

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بحث المشاكل التى تواجه المستثمرين فى بورسعيد لدفع عجلة التنمية بحث المشاكل التى تواجه المستثمرين فى بورسعيد لدفع عجلة التنمية
قال اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد أنه عقد اجتماعا مع مستثمرى المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد وجمعية المستثمرين للتعرف على المشاكل التى تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، بأنه ناقش مشكلات تأخر تسليم محطة الصرف الصحى ومجمع الخدمات المتمثل فى نقطة شرطة وإسعاف ومطافئ، بجانب بحث مشكلة وجود بعض المبانى العشوائية داخل المنطقة الصناعية ومشكلة صعوبة تنسيق أصحاب المصانع مع العديد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على مدى حرصه على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب على السواء لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع فى المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة بما يحقق المصلحة فى توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدى العاملة من أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من تذليل كافة العقوبات ضخ مزيد من الأموال لدفع عجلة الاقتصاد لتحقيق التنمية الشاملة.

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مصر 365