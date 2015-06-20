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"المركزى للمحاسبات"ببورسعيد يكشف تأخر جهاز المنطقة الحرة بإعداد الميزانية

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"المركزى للمحاسبات"ببورسعيد يكشف تأخر جهاز المنطقة الحرة بإعداد الميزانية "المركزى للمحاسبات"ببورسعيد يكشف تأخر جهاز المنطقة الحرة بإعداد الميزانية
كشف الجهاز المركزى للمحاسبات ببورسعيد، النقاب عن تأخر الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة فى إعداد الميزانية وإقرارها حتى تاريخ الفحص، على الرغم من انتهاء السنة المالية فى 30/6 /2014 بالمخالفة للأحكام المنظمة.

كما كشف التقرير عن إغفال إعداد مشروع موازنة صندوق المنطقة الحرة، الذى يهدف إلى تحديد أوجه الصرف والمشروعات التى يتم الإنفاق عليها خلال السنة، ومتابعة تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف من الإيرادات لتقيم الأداء.

وأشار تقرير المحاسبات إلى التجاوز فى مصروفات الجهاز عن إيراداته، والتى بلغت خلال السنة المالية 2012/2013، 104 ملايين و137 جنيهًا، و154 مليونًا و753 جنيهًا خلال السنة المالية 2013 /2014.

وأوضح التقرير، تأكل رأس مال الجهاز بالمخالفة للأحكام المنظمة لإعداد مشروع موازنة المنطقة الحرة، طبقًا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية.
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