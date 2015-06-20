البحوث الفلكية:هلال رمضان والزهرة والمشترى يشكلون منظرا رائعا بمصر اليوم

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن سماء مصر ستشهد ظاهرة فريدة بعد غروب الشمس اليوم السبت، وحتى التاسعة والنصف مساء.

وأضاف رئيس قسم الفلك، فى تصريحات صحفية، أن الظاهرة تتمثل فى اجتماع هلال شهر رمضان والزهرة والمشترى فى منظر جميل باتجاه الغرب من سماء القاهرة، مشيرا إلى أن الأجرام الثلاثة سيجتمعون فى هذا الوضع أمام نجم قلب الأسد الأقل إضاءة.

جدير بالذكر أن هذا المثلث سيتكرر يوم 18 يوليو 2015م أى بعد عام من الآن.