الداخلية تواصل حملاتها التموينية فى رمضان وتضبط 361 قضية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها التموينية لضبط كل جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية.. حيث شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة غش التجار.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط (361) قضية تموينية متنوعة من بينها العديد من قضايا الاتجار غير المشروع واستغلال المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، ضبط خلالها 8255 لتر سولار، و485 أسطوانة بوتاجاز.