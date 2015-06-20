أكمل قرطام: الوطنى المنحل شمل الصالح والطالح والمعارضة ضمت أفسد من أعضائه

قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إنه لا يعارض ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أن الحزب كان يضم الصالح والطالح، قائلا: "كان هناك من المعارضة من هو أفسد، وطالما لم يصدر ضده حكم قضائى بتورطه فى قضايا فساد أو كان رمزا شارك فى صناعة سياسات الحزب فمن حقه الترشح".

وأضاف "قرطام" أن عددا كبيرا من الأحزاب ضم عناصر من الحزب الوطنى، لافتا إلى أنه لا يؤيد انتخاب المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، لأنه كان رمزا داخل الحزب، وكان أحد مهندسى الانتخابات منذ 2005 وجرى بعلمه تزوير انتخابات 2010- على حد قوله، مؤكدا على حقه فى الترشح طالما لم يصدر بحقه أى أحكام قضائية.

وعن مطالبات البعض بوجود حزب للرئيس قال: "أرى أنه لا يصح ذلك فالرئيس يجب أن يكون رئيسا لكل المصريين وليس رئيسا لحزب بعينه، وفى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك طالبناه بالاستقالة من رئاسة الحزب فليس معقولا أن نقبل الآن بوجود حزبا للرئيس".

- رئيس حزب المحافظين يلتقى ممثلين عن 11 حزبا خلال الجلسة التشاورية الثالثة لبحث صيغة توافقية بين الأحزاب.. أكمل قرطام: اتفقنا على"القائمة الموحدة" ونسعى للتنسيق على الفردى.. ويؤكد: هدفى إنهاء الخلافات