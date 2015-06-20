الداخلية تضبط 54 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 54180 مخالفة مرورية متنوعة، 2650 دراجة بخارية مخالفة، حجز 850 سيارة ودراجة بخارية مخالفة، وضبط(58) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى.

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